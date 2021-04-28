Ковальчук — о победе в Кубке Гагарина: в моём случае надо было не помешать «Авангарду»

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Российский форвард омского «Авангарда» Илья Ковальчук прокомментировал победу команды в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги — Кубке Гагарина.
Ковальчук — о победе в Кубке Гагарина: в моём случае надо было не помешать «Авангарду»
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Давление СМИ? В моём случае надо было приехать и не помешать. У нас большинство лучшее было в лиге, меньшинство — лучшее в лиге. Самое главное было собрать команду, мы это сделали и стали семьёй», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

В прошедшем регулярном чемпионате 38-летний Ковальчук набрал 17 (5+12) очков в 16 матчах, и 9 (4+5) очков в 24 матчах плей-офф.

«Авангард» победил московский ЦСКА в шестом матче серии (1:0) и выиграл серию (4:2), таким образом впервые в своей истории  завоевав Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что пятеро хоккеистов «Авангарда» стали трёхкратными обладателями Кубка Гагарина.

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