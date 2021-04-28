Шестёркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Баффало»

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сэйбрз».

Первой звездой матча был признан российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 36 бросков.

Второй звездой встречи стал защитник «Нью-Йорка» Брендан Смит, забросивший шайбу.

Третья звезда — нападающий «Рейнджерс» Алекси Лафренье, также забросивший шайбу.

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:1.

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