Шестёркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Баффало»
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Первой звездой матча был признан российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 36 бросков.
Второй звездой встречи стал защитник «Нью-Йорка» Брендан Смит, забросивший шайбу.
Третья звезда — нападающий «Рейнджерс» Алекси Лафренье, также забросивший шайбу.
Встреча проходила на стадионе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:1.
Ранее сообщалось, что сборная России по буллитам уступила Финляндии на ЮЧМ-2021.