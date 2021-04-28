«Тампа» обеспечила себе выход в плей-офф НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» обеспечила себе выход в плей-офф НХЛ
  • © Reuters

Встреча проходила на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 7:4.

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Алекс Барре-Буле, Брейнден Пойнт, Блейк Коулман и Алекс Киллорн (2). В составе «Чикаго» — Брэндон Хагель, Уайатт Калинюк, Данкан Кит и Доминик Кубалик.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, «Лайтнинг» обеспечил себе выход в плей-офф НХЛ. 

Ранее сообщалось, что сборная России по буллитам уступила Финляндии на ЮЧМ-2021.

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