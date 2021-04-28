«Бруклин» победил «Торонто» и обеспечил себе выход в плей-офф НБА

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«Бруклин Нетс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Бруклин» победил «Торонто» и обеспечил себе выход в плей-офф НБА
  • © Reuters

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 116:103.

Лучшую результативность в игре показал разыгрывающий «Торонто» Кайл Лоури, набрав 24 очка.

Таким образом, «Бруклин» обеспечил себе выход в плей-офф НБА.

В НБА прошли ещё пять матчей: «Бостон Селтикс» — «Оклахома-Сити Тандер» (115:119), «Индиана Пэйсерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (112:133), «Шарлотт Хорнетс» — «Милуоки Бакс» (104:114), «Хьюстон Рокетс» — «Миннесота Тимбервулвз» (107:114), «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс» (103:133).

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» победил «Орландо» в матче НБА. 

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