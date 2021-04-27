«Лейкерс» победил «Орландо» в матче НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Эмвей-центр» в Орландо и завершилась со счётом 114:103.

Лучшую результативность в игре показал разыгрывающий «Лос-Анджелеса» Деннис Шрёдер, набрав 21 очко.

В НБА прошли ещё десять матчей:

«Вашингтон Уизардс» — «Сан-Антонио Спёрс» (143:146 ОТ), «Детройт Пистонс» — «Атланта Хоукс» (100:86), «Филадельфия Сиксерс» — «Оклахома-Сити Тандер» (121:90), «Нью-Йорк Никс» — «Финикс Санз» (110:118), «Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс» (112:96), «Майами Хит» — «Чикаго Буллз» (102:110), «Миннесота Тимбервулвз» — «Юта Джаз» (105:104), «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Клипперс» (120:103), «Денвер Наггетс» — «Мемфис Гриззлиз» (120:96), «Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверикс» (113:106).

Ранее сообщалось, что полицейский предложил звезде НБА Джеймсу встретиться один на один.