Ассистентский хет-трик Свечникова помог «Каролине» разгромить «Даллас» в матче НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 5:1.
В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Джордан Стаал (2), Себастьян Ахо, Макс Маккормик и Нино Нидеррайтер. В составе «Далласа» — Джейсон Робертсон.
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников оформил ассистентский хет-трик.
Ранее сообщалось, что сборная России по буллитам уступила Финляндии на ЮЧМ-2021.