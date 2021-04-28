Ассистентский хет-трик Свечникова помог «Каролине» разгромить «Даллас» в матче НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 5:1.

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Джордан Стаал (2), Себастьян Ахо, Макс Маккормик и Нино Нидеррайтер. В составе «Далласа» — Джейсон Робертсон.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников оформил ассистентский хет-трик. 

Ранее сообщалось, что сборная России по буллитам уступила Финляндии на ЮЧМ-2021.

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