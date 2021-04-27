Слуцкая: для Тутберидзе работа с Тарасовой и Морозовым это новый опыт, новый вызов

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала переход спортивной пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов в группу Этери Тутберидзе.

«Каждый спортсмен делает выбор, и если принято такое решение, то Тарасова и Морозов уже состоявшиеся профессиональные спортсмены, поэтому, наверное, им не будет настолько сложно, насколько может быть молодому и неопытному спортсмену. Здесь, наверное, ничего не может сыграть против них», — приводит слова Слуцкой «Матч ТВ».

Она отметила, что в такой ситуации ни Тутберидзе, ни Тарасова и Морозов ничем не рискуют.

«Это рабочий процесс, где люди пробуют что-то новое: меняют тренеров, программы, костюмы. Многие профессиональные тренеры работают в связке. Мы знаем, что команда у Этери Георгиевны очень сильная, и для неё воспитать пару будет тоже интересно. Для неё это новый опыт, новый вызов. Но повторюсь, что мы говорим о людях — что о тренере, что о спортсменах мегапрофессиональных. Тарасова и Морозов уже имеют очень много званий, и они не начинают с нуля, также как и тренеры. Это не просто молодой тренер, который вчера начал тренировать. Здесь колоссальный опыт воспитания чемпионов и мира, и Олимпийских игр. Поэтому их сотрудничество даст хороший результат», — добавила Слуцкая.

В прошлом сезоне Тарасова и Морозов тренировались под руководством Максима Транькова, который также продолжит работу с дуэтом.

Ранее Илья Авербух высказал мнение, что переход к Тутберидзе пойдёт на пользу Тарасовой и Морозову.