Слуцкая: для Тутберидзе работа с Тарасовой и Морозовым это новый опыт, новый вызов

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала переход спортивной пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов в группу Этери Тутберидзе.
Слуцкая: для Тутберидзе работа с Тарасовой и Морозовым это новый опыт, новый вызов
  • globallookpress.com

«Каждый спортсмен делает выбор, и если принято такое решение, то Тарасова и Морозов уже состоявшиеся профессиональные спортсмены, поэтому, наверное, им не будет настолько сложно, насколько может быть молодому и неопытному спортсмену. Здесь, наверное, ничего не может сыграть против них», — приводит слова Слуцкой «Матч ТВ».

Она отметила, что в такой ситуации ни Тутберидзе, ни Тарасова и Морозов ничем не рискуют.

«Это рабочий процесс, где люди пробуют что-то новое: меняют тренеров, программы, костюмы. Многие профессиональные тренеры работают в связке. Мы знаем, что команда у Этери Георгиевны очень сильная, и для неё воспитать пару будет тоже интересно. Для неё это новый опыт, новый вызов. Но повторюсь, что мы говорим о людях — что о тренере, что о спортсменах мегапрофессиональных. Тарасова и Морозов уже имеют очень много званий, и они не начинают с нуля, также как и тренеры. Это не просто молодой тренер, который вчера начал тренировать. Здесь колоссальный опыт воспитания чемпионов и мира, и Олимпийских игр. Поэтому их сотрудничество даст хороший результат», — добавила Слуцкая.

В прошлом сезоне Тарасова и Морозов тренировались под руководством Максима Транькова, который также продолжит работу с дуэтом.

Ранее Илья Авербух высказал мнение, что переход к Тутберидзе пойдёт на пользу Тарасовой и Морозову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить