Авербух считает, что переход к Тутберидзе пойдёт на пользу Тарасовой и Морозову

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал переход спортивной пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов в группу Этери Тутберидзе.

«В первую очередь я хочу пожелать ребятам удачи! Это всё может им помочь. По большому счёту ничего не меняется, главным тренером остаётся Максим Траньков, который уже два года работает с парой. Ребята будут работать в России, они знают Этери Тутберидзе. Я уверен, что это добавит им стабильности в выступлениях и пойдёт на пользу, потому что сотрудничество с Мариной Зуевой не дало ребятам большого прогресса», — приводит слова Авербуха Sport24.

В прошлом сезоне Тарасова и Морозов тренировались под руководством Максима Транькова, который также продолжит работу с дуэтом.

Ранее сообщалось, что Александр Жулин назвал правильным шагом переход Тарасовой и Морозова к Тутберидзе.