Жулин назвал правильным шагом переход Тарасовой и Морозова к Тутберидзе
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«Я думаю, что если ребята хотят претендовать на медали, то это абсолютно верное решение. У Этери Георгиевны уже сложился определённый имидж мага и волшебника в нашем фигурном катании. Я считаю, что после результатов, показанных Тарасовой и Морозовым в этом сезоне, это для них правильный шаг», — приводит слова Жулина Sport24.
В прошлом сезоне Тарасова и Морозов тренировались под руководством Максима Транькова, который также продолжит работу с дуэтом.
Ранее Траньков объяснил переход Тарасовой и Морозова в группу Тутберидзе.