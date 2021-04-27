Жулин назвал правильным шагом переход Тарасовой и Морозова к Тутберидзе

Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне известный тренер Александр Жулин прокомментировал переход спортивной пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов в группу Этери Тутберидзе.

«Я думаю, что если ребята хотят претендовать на медали, то это абсолютно верное решение. У Этери Георгиевны уже сложился определённый имидж мага и волшебника в нашем фигурном катании. Я считаю, что после результатов, показанных Тарасовой и Морозовым в этом сезоне, это для них правильный шаг», — приводит слова Жулина Sport24.

В прошлом сезоне Тарасова и Морозов тренировались под руководством Максима Транькова, который также продолжит работу с дуэтом.

Ранее Траньков объяснил переход Тарасовой и Морозова в группу Тутберидзе.