Масалитин назвал назначение Олича в ЦСКА большой ошибкой

Бывший форвард московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил работу Ивицы Олича, возглавившего армейцев в марте 2021 года.

«На мой взгляд, назначение Олича — это большая ошибка руководства ЦСКА. Не потому, что они три матча подряд проиграли (хотя и это тоже имеет вес), а в целом. Мне кажется, что клубу надо было дать спокойно доработать братьям Березуцким и не совершать преждевременных действий. Когда тренера убирают по ходу сезона, необходим специалист, который знает ситуацию изнутри. Потому часто до конца сезона доигрывают с исполняющим обязанности. Березуцкие знали всю ситуацию клуба, они были на сборах и понимали возможности команды. Хуже бы не было точно. Какой смысл был приглашать Олича на несколько туров? Его нужно было просто знакомить с командой пока, а не главным ставить», — цитирует Масалитина Sport24.

На посту главного тренера ЦСКА Олич сменил белорусского специалиста Виктора Гончаренко, который был уволен в марте 2021 года.

Ранее Костылев выразил мнение, что увольнение Гончаренко из ЦСКА было ошибкой.