Костылев считает, что увольнение Гончаренко из ЦСКА было ошибкой

Бывший главный тренер московского ЦСКА Геннадий Костылев высказался о результате матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (0:1) и выразил мнение о том, что армейцам не нужно было увольнять главного тренера Виктора Гончаренко.

«Команда получила такие оплеухи. Сумеет ли она собраться? Там есть и кадровые проблемы. Плюс не все в хорошем состоянии после травм. Не нужно было увольнять Гончаренко. Он не конфликтный парень, всегда находил, как сгладить ситуацию. И вдруг его убирают. А сейчас он остановил «Рубин», который летает, набирает очки. Это главная ошибка. Надо было терпеть, потому что у нового тренера нет времени ни на что. Команда была нервная в матче со «Спартаком». У ребят не клеилось. В общем, сейчас команда находится в незавидном положении. Хочется верить, что у ребят есть характер и они смогут ожить», — цитирует слова Костылева «Советский спорт».

Гончаренко был уволен в марте 2021 года. На его место пришёл хорватский специалист Ивица Олич. Сам же Гончаренко в начале апреля стал главным тренером «Краснодара».

Ранее сообщалось, что Уткин сравнил Олича с бывшим тренером ЦСКА Гончаренко.