Костылев считает, что увольнение Гончаренко из ЦСКА было ошибкой

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского ЦСКА Геннадий Костылев высказался о результате матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (0:1) и выразил мнение о том, что армейцам не нужно было увольнять главного тренера Виктора Гончаренко.
Костылев считает, что увольнение Гончаренко из ЦСКА было ошибкой
  • @pfc_cska
  • Twitter

«Команда получила такие оплеухи. Сумеет ли она собраться? Там есть и кадровые проблемы. Плюс не все в хорошем состоянии после травм. Не нужно было увольнять Гончаренко. Он не конфликтный парень, всегда находил, как сгладить ситуацию. И вдруг его убирают. А сейчас он остановил «Рубин», который летает, набирает очки. Это главная ошибка. Надо было терпеть, потому что у нового тренера нет времени ни на что. Команда была нервная в матче со «Спартаком». У ребят не клеилось. В общем, сейчас команда находится в незавидном положении. Хочется верить, что у ребят есть характер и они смогут ожить», — цитирует слова Костылева «Советский спорт». 

Гончаренко был уволен в марте 2021 года. На его место пришёл хорватский специалист Ивица Олич. Сам же Гончаренко в начале апреля стал главным тренером «Краснодара».

Ранее сообщалось, что Уткин сравнил Олича с бывшим тренером ЦСКА Гончаренко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить