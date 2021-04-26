Уткин сравнил Олича с бывшим тренером ЦСКА Гончаренко

Известный блогер Василий Уткин сравнил старт карьеры тренера Ивицы Олича в московском ЦСКА и бывшего наставника армейцев Виктора Гончаренко, который возглавил «Краснодар».

«После ухода Гончаренко из ЦСКА нет никакого способа быстро оценить Олича. Потому что если выйдет плохо — то всё понятно, он неопытный тренер, главным не работал. А если хорошо — Олич свой парень, для чего его и взяли в сборную Хорватии вторым, а сейчас пришёл в команду, в которой прежний главный определённо потерял контакт с игроками. Оличу необходима поддержка. Ему нельзя отказать в полноценной предсезонке. Но в этой дилемме есть ещё и Гончаренко! Вчера он переиграл «Рубин». Но давайте применим к приходу Гончаренко в «Краснодар» ту же логику, которую нахлобучили на Олича в ЦСКА. Гончаренко пришёл в команду, которой не хватало дисциплины. А он и есть дисциплина, причём в самых простых проявлениях в том числе. Гончаренко — антоним Олича. Если про Ивицу мы не знаем, на что он способен, то Гончаренко, напротив, человек с отлично известным потолком, но ниже уровня не опускающийся. Это сержант опытный, и рота у него не первая», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Ивица Олич возглавил ЦСКА в конце марта 2021 года после увольнения Гончаренко. Белорусский специалист недолго оставался без работы, возглавив «Краснодар» в начале апреля.

Ранее сообщалось, что Гончаренко высказался о победе над «Рубином».