«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ, Проворов отдал результативный пас

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» в серии послематчевых буллитов обыграла «Нью-Джерси Дэвилз».
«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ, Проворов отдал результативный пас
  • © Reuters

Матч, проходивший в «Уэллс Фарго центре» в Филадельфии, завершился со счётом 4:3 (Б) в пользу хозяев.

В составе «Флайерз» дубль сделал Клод Жиру, ещё один раз отличился Шон Кутюрье. Победный буллит реализовал Кевин Хейз. Защитник хозяев Иван Проворов отметился голевой передачей. Россиянин также не реализовал свою попытку в серии буллитов.

За гостей по шайбе забросили Майкл Маклауд, Майлз Вуд и Павел Заха.

Ранее сообщалось, что шайба Григоренко не спасла «Коламбус» от проигрыша «Тампе» в матче НХЛ.

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