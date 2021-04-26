«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ, Проворов отдал результативный пас

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» в серии послематчевых буллитов обыграла «Нью-Джерси Дэвилз».

Матч, проходивший в «Уэллс Фарго центре» в Филадельфии, завершился со счётом 4:3 (Б) в пользу хозяев.

В составе «Флайерз» дубль сделал Клод Жиру, ещё один раз отличился Шон Кутюрье. Победный буллит реализовал Кевин Хейз. Защитник хозяев Иван Проворов отметился голевой передачей. Россиянин также не реализовал свою попытку в серии буллитов.

За гостей по шайбе забросили Майкл Маклауд, Майлз Вуд и Павел Заха.

Ранее сообщалось, что шайба Григоренко не спасла «Коламбус» от проигрыша «Тампе» в матче НХЛ.