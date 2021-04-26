«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ, Проворов отдал результативный пас
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Матч, проходивший в «Уэллс Фарго центре» в Филадельфии, завершился со счётом 4:3 (Б) в пользу хозяев.
В составе «Флайерз» дубль сделал Клод Жиру, ещё один раз отличился Шон Кутюрье. Победный буллит реализовал Кевин Хейз. Защитник хозяев Иван Проворов отметился голевой передачей. Россиянин также не реализовал свою попытку в серии буллитов.
За гостей по шайбе забросили Майкл Маклауд, Майлз Вуд и Павел Заха.
Ранее сообщалось, что шайба Григоренко не спасла «Коламбус» от проигрыша «Тампе» в матче НХЛ.