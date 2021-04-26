Шайба Григоренко не спасла «Коламбус» от поражения «Тампе» в матче НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс».
Шайба Григоренко не спасла «Коламбус» от поражения «Тампе» в матче НХЛ
  • © Reuters

Встреча, проходившая на «Амали Арене» в Тампе, завершилась со счётом 4:3 (ОТ) в пользу хозяев.

В составе «Тампы» отличились Ондржей Палат, Мэтью Жозеф, Алекс Барре-Буле и Виктор Хедман. За «Блю Джекетс» дубль оформил Эрик Робинсон, ещё одну шайбу забросил Михаил Григоренко.

Российский вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 19 бросков из 22. Защитник Михаил Сергачёв не отметился набранными очками, как и его коллега из «Коламбуса» Владислав Гавриков.

Ранее сообщалось, что передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Баффало» в НХЛ.

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