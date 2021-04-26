Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Баффало» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз».

Матч, проходивший на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, завершился со счётом 6:3 в пользу хозяев.

В составе победителей хет-триком отличился Мика Зибанеджад, дубль сделал Каапо Какко, ещё одну шайбу забросил Кевин Руни. У проигравших отличились Джефф Скиннер, Виктор Олофссон и Сэм Райнхарт.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал голевую передачу. Его одноклубник Павел Бучневич сделал два ассиста. Виталий Кравцов не сумел отличиться набранными очками. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 31 бросок из 34.

Ранее сообщалось, что передача Свечникова не спасла «Каролину» от поражения «Флориде» в матче НХЛ.