Слуцкий обвинил арбитра матча с «Уралом» в травме Кварацхелии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что арбитр отчасти виноват в том, что полузащитник казанской команды Хвича Кварацхелия получил травму в матче 26-го тура РПЛ против «Урала» (1:0).

«В России любят жалобщиков, которые ходят, ноют. Я не ною. Я аргументированно отстаиваю свою позицию. После окончания матча, который мы выиграли, мы отослали жалобу в ЭСК, указав на 18 эпизодов, в которых арбитр, на наш взгляд, принял неправильные решения. Во всех лигах люди приходят на звёзд. Футбол существует для болельщиков. Люди идут на Кварацхелию — это очевидно. Там было больше 10 тыс. поклонников «Урала». Я уверен, что многие из них пришли посмотреть на Хвичу Кварацхелию. Когда в первые 15 минут три грубейших фола против Кварацхелии с ударами сзади, с ударами локтями... Даже в том моменте, когда он получил травму, игрок «Урала» ударил ему в ахилл чуть раньше. Я считаю, что травму, которую получил Кварацхелия, во многом спровоцировал судья, не давая фолы в очевиднейших ситуациях», — заявил Слуцкий в интервью «Татарстан-24».

20-летний грузинский футболист с повреждением бедра выбыл из строя на несколько недель.

Ранее Слуцкий высказался о приостановке Суперлиги.