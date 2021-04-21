Слуцкий — о приостановке Суперлиги: приятно, что традиции и болельщики взяли верх над коммерцией

Короткая ссылка
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказал мнение о приостановке европейской футбольной Суперлиги.
Слуцкий — о приостановке Суперлиги: приятно, что традиции и болельщики взяли верх над коммерцией
  • © Kay Int Veen/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Когда была создана Суперлига, я понимал, что это очень необычно для футбола. И в футболе, несмотря на то что он очень финансово зависим, особенно в последние годы, традиции всегда играли большую роль, чем деньги. Под традициями я подразумеваю болельщиков, клубные цвета, эмблемы, дерби, соревнования, проведение турниров в том формате, в котором они существуют», — приводит слова Слуцкого РИА Новости.

Он отметил, что как только было объявлено о создании Суперлиги, ему стало интересно, что одержит верх — традиции или финансовая составляющая.

«И мне очень приятно, что добро победило зло, традиции и болельщики взяли верх над коммерческой составляющей», — добавил специалист.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы. Это вызвало широкий резонанс среди футбольной общественности. Впоследствии английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а затем испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер» объявили о своём выходе из турнира.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить