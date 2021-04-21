Слуцкий — о приостановке Суперлиги: приятно, что традиции и болельщики взяли верх над коммерцией

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказал мнение о приостановке европейской футбольной Суперлиги.

«Когда была создана Суперлига, я понимал, что это очень необычно для футбола. И в футболе, несмотря на то что он очень финансово зависим, особенно в последние годы, традиции всегда играли большую роль, чем деньги. Под традициями я подразумеваю болельщиков, клубные цвета, эмблемы, дерби, соревнования, проведение турниров в том формате, в котором они существуют», — приводит слова Слуцкого РИА Новости.

Он отметил, что как только было объявлено о создании Суперлиги, ему стало интересно, что одержит верх — традиции или финансовая составляющая.

«И мне очень приятно, что добро победило зло, традиции и болельщики взяли верх над коммерческой составляющей», — добавил специалист.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы. Это вызвало широкий резонанс среди футбольной общественности. Впоследствии английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а затем испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер» объявили о своём выходе из турнира.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.