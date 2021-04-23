Крыховяк заявил, что не намерен покидать «Локомотив»

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Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк высказался относительно своего будущего.
Крыховяк заявил, что не намерен покидать «Локомотив»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Моя цель — забить десять мячей в этом сезоне. Сейчас у меня семь голов в лиге и два — в Кубке. Переговоров о новом контракте ещё не было, однако я хочу определиться с будущим к январю 2022 года. Мой контракт рассчитан до июня 2022-го, я не намерен тянуть с решением до последнего момента. Вряд ли я уйду из клуба этим летом, но кто знает? Пока мне очень комфортно в России», — цитирует Крыховяка WP SportoweFakty.

В нынешнем сезоне польский полузащитник провёл в РПЛ 23 матча, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее стала известна дата рассмотрения апелляции «Локомотива» на решение КДК РФС.

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