Стала известна дата рассмотрения апелляции «Локомотива» на решение КДК РФС

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Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) определился с датой рассмотрения заявления московского «Локомотива» по решению Контрольно-дисциплинарного комитета организации в отношении клуба.
Стала известна дата рассмотрения апелляции «Локомотива» на решение КДК РФС
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя службы коммуникаций РФС, рассмотрение апелляции «Локомотива» состоится 27 апреля. Начало — в 18:00 мск.

16 апреля КДК РФС обязал «Локомотив» провести домашний матч 29-го тура с «Динамо» на нейтральном поле за посещение начальником команды Станиславом Сухиной судейской комнаты перед встречей 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Ранее сообщалось, что арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранён от судейства футбольных матчей.

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