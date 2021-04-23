Овечкин получил повреждение в матче с «Айлендерс»

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог доиграть матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 Б).
Овечкин получил повреждение в матче с «Айлендерс»
  • Reuters
  • © Kyle Ross-USA TODAY Sports

Овечкин покинул площадку за 2 минуты 49 секунд до конца третьего периода и больше на льду не появился. Как сообщает NBC, россиянин не ушёл в раздевалку, а остался на скамейке запасных.

«Я даже не знаю, в чём дело. Просто знаю, что в это время он был недоступен», — сказал после матча главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.

В текущем сезоне российский форвард набрал 42 очка (24 + 18) в 43 поединках регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Кузнецов забросил победный буллит.

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