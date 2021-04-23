«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Кузнецов забросил победный буллит

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в серии послематчевых буллитов.

Матч, проходивший в «Нассау Ветеранз Мемориал Колизеуме» в Нью-Йорке, в основное время завершился без заброшенных шайб.

В серии послематчевых буллитов победный бросок реализовал россиянин Евгений Кузнецов.

Голкипер гостей Илья Самсонов отразил все 26 бросков. Его коллега по амплуа и соотечественник из «Айлендерс» Семён Варламов отразил все 28 бросков.

Александр Овечкин и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.

Ранее сообщалось, что НХЛ и МОК ещё не договорились об участии хоккеистов лиги в ОИ-2022.