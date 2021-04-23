«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Кузнецов забросил победный буллит
- Reuters
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Матч, проходивший в «Нассау Ветеранз Мемориал Колизеуме» в Нью-Йорке, в основное время завершился без заброшенных шайб.
В серии послематчевых буллитов победный бросок реализовал россиянин Евгений Кузнецов.
Голкипер гостей Илья Самсонов отразил все 26 бросков. Его коллега по амплуа и соотечественник из «Айлендерс» Семён Варламов отразил все 28 бросков.
Александр Овечкин и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.
Ранее сообщалось, что НХЛ и МОК ещё не договорились об участии хоккеистов лиги в ОИ-2022.