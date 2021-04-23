«Лестер» победил «Вест Бромвич» и увеличил отрыв от «Челси» в АПЛ

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«Лестер Сити» одержал разгромную победу над «Вест Бромвич Альбион» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Лестер» победил «Вест Бромвич» и увеличил отрыв от «Челси» в АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лестере на «Кинг Пауэр Стэдиум», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Лестеру» принесли голы Джейми Варди, отличившегося на 23-й минуте, Джонни Эванса, забившего на 26-й минуте и Келечи Ихеаначо, поразившего ворота гостей на 36-й минуте.

«Лестер», занимающий третье место в турнирной таблице АПЛ, набрал 59 очков и увеличил отрыв от идущего четвёртым «Челси» до четырёх очков. «Вест Бромвич» с 24 очками — на предпоследнем, 19-м месте.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» в матче АПЛ с двумя удалениями.

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