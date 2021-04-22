«Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» в матче АПЛ с двумя удалениями

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«Манчестер Сити» одержал победу над бирмингемской «Астон Виллой» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» в матче АПЛ с двумя удалениями
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Астон Вилла» забила уже на 1-й минуте. Гол в активе Джона Макгинна.

«Манчестер Сити» ответил голами Филипа Фодена, забившего на 22-й минуте, и Родриго Эрнандеса, отличившегося на 40-й минуте.

На 44-й минуте команда из Манчестера осталась вдесятером. Прямую красную карточку после просмотра VAR получил Джон Стоунс. «Астон Вилла» лишилась численного преимущества на 57-й минуте, тогда Мэтти Кэш в течение трёх минут получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 77 очков. «Астон Вилла» с 44 очками — 11-я.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» вырвал победу над «Саутгемптоном» благодаря пенальти на 90-й минуте.

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