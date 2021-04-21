«Тоттенхэм» вырвал победу над «Саутгемптоном» благодаря пенальти на 90-й минуте

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Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Саутгемптоном» в перенесённом матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Тоттенхэм» вырвал победу над «Саутгемптоном» благодаря пенальти на 90-й минуте
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Саутгемптон» забил первым. На 30-й минуте отличился Дэнни Ингз.

«Тоттенхэм» восстановил паритет благодаря голу Гарета Бейла на 60-й минуте. Победу «Хотспур» принёс гол Сона Хын Мина, реализовавшего пенальти на 90-й минуте.

«Тоттенхэм» набрал 53 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 36 очками — 14-й.

Ранее владелец «Тоттенхэма» извинился за участие в Суперлиге.

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