Владелец «Тоттенхэма» извинился за участие в Суперлиге

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» официально объявил о выходе из европейской футбольной Суперлиги.

«Мы сожалеем о беспокойстве и расстройстве, вызванном предложением создать Суперлигу. Мы чувствовали важность того, чтобы «Тоттенхэм Хотспур» участвовал в разработке возможной новой структуры футбола, которая стремилась улучшить финансовую стабильность, одновременно оказывая значительно усиленную поддержку футбольной пирамиде», — цитирует владельца «Тоттенхэма» Дэниэла Леви официальный сайт лондонского клуба.

Леви отметил, что футбол никогда не должен стоять на месте, а должен постоянно пересматривать соревнования и управление, чтобы продолжать развиваться и радовать болельщиков по всему миру.

«Мы хотели бы поблагодарить всех, кто высказал своё взвешенное мнение», — сказал он.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.