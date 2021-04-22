Дубль Инсинье помог «Наполи» разгромить «Лацио» в Серии А

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Неаполитанский «Наполи» одержал разгромную победу над римским «Лацио» в матче 32-го тура итальянской Серии А.
Дубль Инсинье помог «Наполи» разгромить «Лацио» в Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев поля.

В составе «Наполи» дубль оформил Лоренцо Инсинье, реализовавший пенальти на седьмой минуте и забивший с игры на 53-й минуте. Ещё по одному голу в активе Маттео Политано (12'), Дриса Мертенса (65') и Виктора Осимхена (80').

«Лацио» ответил голами Чиро Иммобиле и Сергея Милинковича-Савича, отличившихся на 70-й и 74-й минутах.

«Наполи» с 63 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Лацио» с 58 очками — шестой.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» в меньшинстве упустила победу над «Ромой» в Серии А.

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