«Аталанта» в меньшинстве упустила победу над «Ромой» в Серии А

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Бергамская «Аталанта» и римская «Рома» сыграли вничью в матче 32-го тура итальянской Серии А.
«Аталанта» в меньшинстве упустила победу над «Ромой» в Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счётом 1:1.

«Аталанта» забила первой. На 26-й минуте отличился Руслан Малиновский.

На 69-й минуте бергамская команда осталась вдесятером. За вторую жёлтую карточку был удалён Робин Госенс.

«Рома» ответила голом Бриана Кристанте на 75-й минуте.

В компенсированное время римская команда также лишилась одного игрока из-за удаления — две жёлтые карточки в течение минуты получил Рожер Ибаньес.

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук провёл весь матч в запасе.

«Аталанта» с 65 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Рома» с 55 очками — седьмая.

Ранее сообщалось, что дубль Сандро помог «Ювентусу» победить «Парму» и подняться на третье место в Серии А.

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