Дубль Сандро помог «Ювентусу» победить «Парму» и подняться на третье место в Серии А

Туринский «Ювентус» одержал победу над «Пармой» в матче 32-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

«Парма» забила первой. На 25-й минуте отличился Гастон Бругман.

Победу «Ювентусу» принесли голы Алекса Сандро, забившего на 43-й и 47-й минутах, а также Маттейса де Лигта, отличившегося на 68-й.

«Ювентус» набрал 65 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А, опередив «Аталанту» (64 очка), у которой ещё есть игра в запасе. «Парма» с 20 очками — на 19-м месте.

В других матчах игрового дня «Кальяри» победил «Удинезе» (1:0), «Болонья» и «Торино» сыграли вничью (1:1), «Сампдория» взяла верх над «Кротоне» (1:0), а «Дженоа» и «Беневенто» не выявили победителя (2:2).

Ранее сообщалось, что «Интер» упустил очки в матче Серии А со «Специей».