СМИ: РФС предлагает клубам РПЛ создать фонд солидарности и перераспределить доходы от трансляций

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) предложил клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) меры по минимизации рисков срыва финансирования футбольных клубов.
СМИ: РФС предлагает клубам РПЛ создать фонд солидарности и перераспределить доходы от трансляций
  • РИА Новости

Как сообщает «РБ Спорт», РФС предлагает создать фонд солидарности, формирующийся из взносов клубов и штрафов за потерю профессионального статуса, а также новую схему распределения доходов от продаж прав на трансляции, предусматривающую равное разделение первых 2 млрд рублей между всеми клубами, и несколько вариантов распределения остальных средств.

Отмечается, что РФС также предлагает внедрить «онлайн-бюджет» для контроля над текущим финансовым положением команд по ходу сезона.

Ранее сообщалось, что РФС выступил против создания Суперлиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить