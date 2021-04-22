СМИ: РФС предлагает клубам РПЛ создать фонд солидарности и перераспределить доходы от трансляций

Российский футбольный союз (РФС) предложил клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) меры по минимизации рисков срыва финансирования футбольных клубов.

Как сообщает «РБ Спорт», РФС предлагает создать фонд солидарности, формирующийся из взносов клубов и штрафов за потерю профессионального статуса, а также новую схему распределения доходов от продаж прав на трансляции, предусматривающую равное разделение первых 2 млрд рублей между всеми клубами, и несколько вариантов распределения остальных средств.

Отмечается, что РФС также предлагает внедрить «онлайн-бюджет» для контроля над текущим финансовым положением команд по ходу сезона.

Ранее сообщалось, что РФС выступил против создания Суперлиги.