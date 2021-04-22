Гендиректор «Арсенала»: нам надо восстанавливать репутацию после ситуации с Суперлигой

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Генеральный директор лондонского «Арсенала» Винай Венкатешам на встрече с болельщиками признал, что клуб ошибся, вступив в европейскую футбольную Суперлигу.
Гендиректор «Арсенала»: нам надо восстанавливать репутацию после ситуации с Суперлигой
  • Reuters

«С Суперлигой мы приняли ужасное решение, теперь нам нужно принимать хорошие. Я уже связался со всеми руководителями остальных 14 клубов АПЛ, чтобы принести им извинения за нашу роль в этой истории. Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить нашу репутацию», — приводит слова Венкатешама The Telegraph.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы. Это вызвало широкий резонанс среди футбольной общественности. Впоследствии английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер» объявили о своём выходе из турнира.

21 апреля было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.

Ранее сообщалось, что бывший футболист, а ныне журналист и телеведущий Гари Линекер разочарован заявлением «Барселоны» по Суперлиге.

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