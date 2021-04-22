СМИ: УЕФА может исключить «Реал» и «Ювентус» из Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» и туринский «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов УЕФА за участие в проекте европейской футбольной Суперлиге.

Как сообщает AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) недовольны тем, что «Реал» и «Ювентус» не отреклись от проекта Суперлиги.

Ряд членов исполнительного комитета УЕФА считает, что оба клуба необходимо исключить из Лиги чемпионов на следующий сезон.

Обсуждение этого вопроса состоится 23 апреля.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира: «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а также «Интер» и «Милан» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.