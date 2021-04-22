Глава судейского комитета РФС отреагировал на заявление Вилкова

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал заявление арбитра Михаила Вилкова, сделанное после его пожизненного отстранения от судейства футбольных матчей.
Глава судейского комитета РФС отреагировал на заявление Вилкова
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Знаете, это эмоциональное высказывание, рассчитанное на слабонервных. Я к ним не отношусь. Состоится ли встреча с Вилковым? Да. После 26 апреля. Но она точно ничего не изменит. Заявление Вилкова меня абсолютно не растрогало», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Ранее арбитр поклялся, что судил матч 26-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» — «Ростов» без предвзятости.

Михаил Вилков являлся арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) до 2019 года.

Ранее Хачатурянц подтвердил отстранение Вилкова от работы.

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