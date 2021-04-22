Глава судейского комитета РФС отреагировал на заявление Вилкова
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«Знаете, это эмоциональное высказывание, рассчитанное на слабонервных. Я к ним не отношусь. Состоится ли встреча с Вилковым? Да. После 26 апреля. Но она точно ничего не изменит. Заявление Вилкова меня абсолютно не растрогало», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».
Ранее арбитр поклялся, что судил матч 26-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» — «Ростов» без предвзятости.
Михаил Вилков являлся арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) до 2019 года.
Ранее Хачатурянц подтвердил отстранение Вилкова от работы.