Сульшер вышел к протестующим болельщикам «Манчестер Юнайтед» на тренировочной базе

Болельщики «Манчестер Юнайтед» заблокировали вход на тренировочную базу клуба в знак протеста против членов семьи Глейзер, которая владеет контрольным пакетом акций клуба.

Как сообщает Red Issue в Twitter, к болельщикам вышел главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер. Они напомнили тренеру, что тот участвовал в кампании против Глейзеров в 2005 году, будучи футболистом «Манчестер Юнайтед».

Сульшер ответил болельщикам, что Джоэл Глейзер любит МЮ.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Его участниками стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президент Суперлиги — Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также «Интер» и «Милан» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.