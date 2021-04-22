Заседание по иску к «Спартаку» и Газизову от акционеров перенесено

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Заседание по делу иска к московскому «Спартаку» и бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову перенесено.
Заседание по иску к «Спартаку» и Газизову от акционеров перенесено
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Как сообщает «РБ Бизнес», причина переноса заседания — неявка сторон.

Дата нового заседания пока не определена.

Сумма иска составляет 88,3 млн рублей. Третьими лицами в деле указаны председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун и член совета директоров московского клуба Александр Матыцын.

АО «Капитальные активы» является акционером «Спартака» с долей 22%.

Первое заседание по делу пройдёт 22 апреля.

Ранее сообщалось, что акционер «Спартака» подал иск к клубу на 88 млн рублей.

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