Акционер «Спартака» подал иск к клубу на 88 млн рублей
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Об этом сообщается на сайте суда.
При этом подробности претензий не уточняются.
Третьими лицами в деле указаны председатель совета директоров футбольного клуба Леонид Федун и член совета директоров «Спартака» Александр Матыцын.
При этом, как отмечает «БИР-Аналитик», АО «Капитальные активы» является акционером «Спартака» с долей 22%.
Ранее боец MMA Анатолий Малыхин заявил, что рад возвращению Квинси Промеса в «Спартак».