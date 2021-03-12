Акционер «Спартака» подал иск к клубу на 88 млн рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АО «Капитальные активы» к московскому футбольному клубу «Спартак» на 88,3 млн рублей.

Об этом сообщается на сайте суда.

При этом подробности претензий не уточняются.

Третьими лицами в деле указаны председатель совета директоров футбольного клуба Леонид Федун и член совета директоров «Спартака» Александр Матыцын.

При этом, как отмечает «БИР-Аналитик», АО «Капитальные активы» является акционером «Спартака» с долей 22%.

Ранее боец MMA Анатолий Малыхин заявил, что рад возвращению Квинси Промеса в «Спартак».