Принц Уильям прокомментировал приостановку Суперлиги
- Reuters
«Я рад, что единый голос футбольных болельщиков был услышан. Сейчас действительно важно, чтобы мы использовали этот момент для обеспечения будущего здоровья футбола на всех уровнях. Как президент ФАА, я полон решимости сыграть свою роль в этой работе», — написал Уильям в Twitter.
Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира: «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».
Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а также «Интер» и «Милан» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.
Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.