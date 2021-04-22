Принц Уильям прокомментировал приостановку Суперлиги

Президент Футбольной ассоциации Англии (ФАА) принц Уильям отреагировал на приостановку европейской футбольной Суперлиги.

«Я рад, что единый голос футбольных болельщиков был услышан. Сейчас действительно важно, чтобы мы использовали этот момент для обеспечения будущего здоровья футбола на всех уровнях. Как президент ФАА, я полон решимости сыграть свою роль в этой работе», — написал Уильям в Twitter.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира: «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а также «Интер» и «Милан» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.