Бабаев рассказал о задачах ЦСКА на финише РПЛ

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какие задачи стоят перед клубом на финише Российской премьер-лиги (РПЛ).

«ЦСКА не отказывается от борьбы за второе место в РПЛ. Хотя это будет непросто. Задача-минимум — третье место, задача-максимум — второе», — цитирует Бабаева Rusfootball.

Также гендиректор ЦСКА прокомментировал ситуацию с контрактами игроков, сроки действия которых истекают.

«Ясность по контрактам пока не наступила. После сезона мы с Ивицей Оличем планируем сесть и обсудить все эти вопросы», — сказал он.

После 26 туров РПЛ ЦСКА набрал 46 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» победил ЦСКА и вышел в финал Кубка России.