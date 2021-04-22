Бабаев рассказал о задачах ЦСКА на финише РПЛ

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какие задачи стоят перед клубом на финише Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бабаев рассказал о задачах ЦСКА на финише РПЛ
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«ЦСКА не отказывается от борьбы за второе место в РПЛ. Хотя это будет непросто. Задача-минимум — третье место, задача-максимум — второе», — цитирует Бабаева Rusfootball.

Также гендиректор ЦСКА прокомментировал ситуацию с контрактами игроков, сроки действия которых истекают.

«Ясность по контрактам пока не наступила. После сезона мы с Ивицей Оличем планируем сесть и обсудить все эти вопросы», — сказал он.

После 26 туров РПЛ ЦСКА набрал 46 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» победил ЦСКА и вышел в финал Кубка России.

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