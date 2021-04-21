«Локомотив» победил ЦСКА и вышел в финал Кубка России
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Встреча, прошедшая на «РЖД Арене», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
За ЦСКА уже на седьмой минуте забил Соломон Рондон, но главный арбитр встречи Сергей Карасёв после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот.
«Локомотив» забил первый мяч на 16-й минуте. Гол в активе Франсуа Камано, отличившегося с передачи Дмитрия Рыбчинского.
На 53-й минуте встречи после удара Фёдора Смолова мяч в свои ворота срезал полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
Гжегож Крыховяк с передачи Антона Миранчука уже в компенсированное ко второму тайму время забил третий мяч «Локомотива», доведя счёт до разгромного.
Таким образом, «Локомотив» вышел в финал Кубка России, в котором 12 мая сыграет с самарскими «Крыльями Советов».
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» вышли в финал Кубка России впервые с 2004 года.