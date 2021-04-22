Перес отреагировал на протесты болельщиков из-за Суперлиги

Президент мадридского «Реала» и европейской футбольной Суперлиги Флорентино Перес ответил на вопрос о протестах болельщиков лондонского «Челси» из-за формирования нового турнира.

«У стадиона «Стэмфорд Бридж» было около 40 болельщиков «Челси». Если хотите, я расскажу вам, какие люди их туда привели. Акцию в Лондоне организовали те, кто надел футболки против Суперлиги на футболистов «Кадиса», — цитирует Переса журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Его участниками стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президент Суперлиги — Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также «Интер» и «Милан» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.