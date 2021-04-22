СМИ: «Краснодар» сделал «Локомотиву» предложение о трансфере Мухина

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Футбольный клуб «Краснодар» хочет приобрести полузащитника московского «Локомотива» Максима Мухина.
СМИ: «Краснодар» сделал «Локомотиву» предложение о трансфере Мухина
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Как сообщает «Чемпионат», «Краснодар» уже сделал предложение «Локомотиву» о трансфере полузащитника, а также предложил Мухину хорошие условия личного контракта.

Сообщается, что московский клуб пока не устраивают условия, предложенные краснодарцами, однако переговоры продолжаются.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Максим Мухин принял участие в восьми матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Жемалетдиновым и Мухиным интересуются шесть клубов РПЛ.

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