СМИ: «Краснодар» сделал «Локомотиву» предложение о трансфере Мухина
- РИА Новости
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Как сообщает «Чемпионат», «Краснодар» уже сделал предложение «Локомотиву» о трансфере полузащитника, а также предложил Мухину хорошие условия личного контракта.
Сообщается, что московский клуб пока не устраивают условия, предложенные краснодарцами, однако переговоры продолжаются.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Максим Мухин принял участие в восьми матчах и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Жемалетдиновым и Мухиным интересуются шесть клубов РПЛ.