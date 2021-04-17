СМИ: Жемалетдиновым и Мухиным интересуются шесть клубов РПЛ

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Футболистами московского «Локомотива» Рифатом Жемалетдиновым и Максимом Мухиным интересуются шесть клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
СМИ: Жемалетдиновым и Мухиным интересуются шесть клубов РПЛ
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в услугах игроков заинтересованы московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также «Краснодар», «Ростов» и казанский «Рубин».

Отметается, что футболисты должны определиться со своим будущим в течение ближайших двух недель.

24-летний Жемалетдинов является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне в его активе три гола и пять голевых передач в 24 матчах. 19-летний Мухин провёл за «Локомотив» 15 матчей, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что агент Жемалетдинова и Мухина рассказал о переговорах с «Локомотивом».

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