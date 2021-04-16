Агент Жемалетдинова рассказал о переговорах с «Локомотивом»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника московского «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, рассказал о ходе переговоров о новых контрактах игрока с клубом.

«В начале недели мне поступил звонок от господина Леонченко с желанием встретиться и обсудить ситуацию по Жемалетдинову и Максиму Мухину. Предварительно она была назначена на четверг, а в среду должно было быть оговорено время. В течение всей среды я не получил ни грамма информации, а ближе к девяти вечера мне пришло сухое сообщение от Леонченко: «Добрый вечер. Извиняюсь, завтра не смогу», — приводит слова Шпинёва «Чемпионат».

Он отметил, что речи о переносе встречи тоже не было, и то, что до конца сезона остаётся всё меньше времени, заставляет его активнее проводить консультации с другими клубами.

«Потому что Рифат — это молодой игрок, футболист сборной, который стал лидером «Локо» и ещё до конца не раскрыл свой потенциал, а контракт у него заканчивается этим летом. Я должен предоставить ему все возможные варианты. Что касается Мухина, то это интересный и молодой игрок, который уже побывал во взрослой сборной, и к нему тоже имеется повышенный интерес от лучших клубов России», — добавил агент.

24-летний Жемалетдинов является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне в его активе два гола и пять голевых передач в 23 матчах. 19-летний Мухин провёл за «Локомотив» 15 матчей, но не отметился результативными действиями.

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