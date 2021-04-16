Футболист «Локомотива» Игнатьев рассказал, почему не захотел переходить в «Шальке»

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Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев объяснил, почему отклонил предложение немецкого «Шальке» в зимнее межсезонье.
Футболист «Локомотива» Игнатьев рассказал, почему не захотел переходить в «Шальке»
  • РИА Новости

«Мне позвонил человек, рассказал, что есть интерес «Шальке». Не хочешь ли поехать, помочь. А я не понял, в чём помочь. Не видел, на каком они месте. Думаю, «Шальке», помню, в Лиге чемпионов играли. Хорошо, посмотрю. Ищу в турнирной таблице. Ааа... Нет, спасибо», — рассказал Игнатьев в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Шальке» после 28 туров занимает последнее место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, отставая от зоны переходных матчей на 13 очков.

Ранее экс-президент «Локомотива» высказал возмущение решением РФС наложить санкции на клуб.

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