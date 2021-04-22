28 очков Ирвинга не спасли «Бруклин» от поражения «Торонто» в матче НБА

«Бруклин Нетс» потерпел поражение от «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 114:103.

Лучшую результативность в игре показал разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг, набрав 28 очков.

Также в НБА прошли ещё 11 матчей: «Вашингтон Уизардс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (118:114), «Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер» (122:116), «Кливленд Кавальерс» — «Чикаго Буллз» (121:105), «Филадельфия Сиксерс» — «Финикс Санз» (113:116), «Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс» (137:127 ОТ), «Хьюстон Рокетс» — «Юта Джаз» (89:112), «Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс» (127:117), «Сан-Антонио Спёрс» — «Майами Хит» (87:107), «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис Гриззлиз» (117:105), «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» (105:106), «Сакраменто Кингз» — «Миннесота Тимбервулз» (128:125).

Ранее сообщалось, что «Бруклин» победил «Нью-Орлеан» благодаря 32 очкам Ирвинга.