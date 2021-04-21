«Бруклин» победил «Нью-Орлеан» благодаря 32 очкам Ирвинга

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«Нью-Орлеан Пеликанс» потерпел поражение от «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Бруклин» победил «Нью-Орлеан» благодаря 32 очкам Ирвинга
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане и завершилась со счётом 134:129.

Лучшую результативность в игре показал атакующий защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг.

Разыгрывающий защитник «Нетс» Джеймс Харден пропустил матч из-за травмы.

Также в НБА прошли ещё четыре встречи: «Атланта Хоукс» — «Орландо Мэджик» (112:96), «Нью-Йорк Нетс» — «Шарлотт Хорнетс» (109:97), «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» (112:113), «Сакраменто Кингз» — «Миннесота Тимбервулвз» (120:134).

Ранее сообщалось, что 25 очков Вучевича помогли «Чикаго» победить «Кливленд» в матче НБА. 

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