25 очков Вучевича помогли «Чикаго» победить «Кливленд» в матче НБА

«Чикаго Буллз» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 106:96.

Лучшую результативность в игре показал центровой «Чикаго» Никола Вучевич, набрав 25 очков.

Также в НБА прошло ещё четыре матча: «Вашингтон Уизардс» — «Детройт Пистонс» (121:100), «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (119:114), «Милуоки Бакс» — «Мемфис Гриззлиз» (115:128), «Финикс Санз» — «Сан-Антонио Спёрс» (85:111).

Ранее сообщалось, что 33 очка Карри помогли «Голден Стейт» победить «Кливленд» в матче НБА.