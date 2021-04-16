33 очка Карри помогли «Голден Стейт» победить «Кливленд» в матче НБА

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«Кливленд Кавальерс» потерпел поражение от «Голден Стейт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Рокет Мортгендж Филдхаус» в Кливленде и завершилась со счётом 101:119.

Лучшую результативность в игре показал защитник «Голден Стейт» Стефан Карри, набрав 33 очка.

Также в НБА прошло ещё три матча: «Атланта Хоукс» — «Милуоки Бакс» (109:120), «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бостон Селтикс» (113:121) и «Финикс Санз» — «Сакраменто Кингз» (122:114).

Ранее сообщалось, что семикратный участник Матчей звёзд НБА Олдридж завершил карьеру в 35 лет.

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