Семикратный участник Матчей звёзд НБА Олдридж завершил карьеру в 35 лет

Американский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Ламаркус Олдридж объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 35 лет.

«Сейчас мне лучше, но то, что я испытал ночью после игры, — одно из самых страшных ощущений в моей жизни. Я принял сложное решение о завершении карьеры. В течение 15 лет я ставил баскетбол на первое место, но сейчас пришло время поставить на это место здоровье и семью», — написал Олдридж в своём Twitter.

11 апреля после матча «Бруклин» — «Лос-Анджелес Лейкерс» Олдридж, у которого ещё в 2007 году был выявлен синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, был госпитализирован.

35-летний Олдридж был выбран «Чикаго Буллз» на драфте НБА 2006 года под общим вторым номером и сразу был обменян в «Портленд Трэйл Блэйзерс», за который отыграл девять лет, после чего перешёл в «Сан-Антонио Спёрс», за который выступал вплоть до апреля, когда был отчислен из техасской команды и перешёл в «Бруклин».

Олдридж семь раз принимал участие в Матчах звёзд НБА.

Ранее сообщалось, что Стефен Карри побил рекорд Уилта Чемберлена.