«Голден Стэйт» победил «Денвер», Карри перекрыл рекорд Чемберлена

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 116:107.

Лучшую результативность в игре показал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефан Карри, набравший 53 очка.

Таким образом, Карри побил рекорд Уилта Чемберлена и вышел на первое место в истории «Уорриорз» по количеству набранных очков. В его активе 17 818 очков, у Чемберлена — 17 783.

Также в НБА прошло ещё шесть матчей: «Даллас Маверикс» — «Филадельфия Сиксерс» (95:113), «Орландо Мэджик» — «Сан-Антонио Спёрс» (97:120), «Мемфис Гриззлиз» — «Чикаго Буллз» (101:90), «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сакраменто Кингз» (117:110), «Юта Джаз» — «Вашингтон Уизардс» (121:125), «Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:96), «Финикс Санз» — «Хьюстон Рокетс» (126:120).

Ранее сообщалось, что матчи НБА и НХЛ перенесут после убийства полицией темнокожего в Миннесоте.