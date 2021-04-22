Перес — о распаде Суперлиги: «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» всё ещё ведут переговоры

Президент туринского «Ювентуса» и вице-президент европейской футбольной Суперлиги Андреа Аньелли ответил на вопрос о реализации нового турнира.

«Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» всё ещё ведут переговоры о поиске решений по турниру. Сейчас всё в режиме ожидания. Но если этот проект не сработает, то сработает другой. Не забывайте, что все 12 клубов подписали контракт», — цитирует Переса журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Его участниками стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президент Суперлиги — Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также «Интер» и «Милан» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.